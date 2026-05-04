Эксперт Киселев: Россия показала свое миролюбие, объявив перемирие на 9 Мая

ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Россия, объявив 8 и 9 мая перемирие, в очередной раз показала свое миролюбие. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Виталий Киселев.
«Мы, как и прежде, стоим на гуманном отношении к врагу. Мы не ищем предмета войны, а стоим за миропорядок. Мы чтим память о тех, кто с честью служил советскому народу, мы гордимся мужеством наших героев — воинов Великой Отечественной войны», — сказал он.
Киселев выразил уверенность в том, что 9 Мая в России отметят «на высшем уровне, вопреки страданиям Запада и лживой русофобии».
Минобороны России объявило 8−9 мая перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как заявили в ведомстве, РФ рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, однако в случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая для срыва празднования российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева. РФ, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких ударов, указали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.