Дёмин рассказал о своих чувствах от представления России в НБА

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что чувствует от представления России в НБА.
«Слово “ответственность” нравится больше, чем давление, некоторые спрашивают про него. Мне просто важно представлять историю своей страны. Опять же, буква ё на джерси от этого идёт. Для меня это важно. Хочется представлять место, откуда я родом, в хорошем свете, напомнить всем, что у нас до сих пор есть баскетбол и ещё больше будет», — приводит его слова канал First & Red.
Напомним, что россиянин досрочно завершил сезон в «Бруклине» из-за операции на левой стопе в результате обострения плантарного фасциита.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА Дёмин сыграл 52 матча за команду, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи.
