Трамп заявил, что ждет важной встречи с председателем КНР

Выступая в Белом доме на мероприятии с участием представителей малого бизнеса, президент США утверждал, что строительство предприятий в сфере искусственного интеллекта «происходит по всей стране». «Мы делаем это, и мы опережаем Китай. Через две недели я увижусь с председателем Си [Цзиньпином]. Я с нетерпением жду этого, я скажу, что мы лидируем. У нас дружеское, очень дружеское соперничество, это будет очень важная поездка», — сообщил Трамп.