Александра Трусова развеяла главный миф о себе

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала самый распространённый миф о себе.
«То, что я бесстрашная, это не так. Очень много чего боюсь. Просто я не боюсь упасть на голову, когда кручусь. Будет странно, мне нужно совсем потерять концентрацию, чтобы так произошло. А то, что совсем ничего не боюсь, — неправда», — сказала Трусова в соцсетях.
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов. Она стала первой в истории женского одиночного катания спортсменкой, которая прыгнула пять квадов в произвольной программе.
Фигуристка — серебряный призёр Олимпиады и бронзовый призёр чемпионата мира. На её счету также серебро и бронза чемпионата Европы.
Ранее Трусова объяснила, почему решила восстанавливать четверные прыжки.