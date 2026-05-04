Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Трусова развеяла главный миф о себе

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала самый распространённый миф о себе.

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала самый распространённый миф о себе.

«То, что я бесстрашная, это не так. Очень много чего боюсь. Просто я не боюсь упасть на голову, когда кручусь. Будет странно, мне нужно совсем потерять концентрацию, чтобы так произошло. А то, что совсем ничего не боюсь, — неправда», — сказала Трусова в соцсетях.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов. Она стала первой в истории женского одиночного катания спортсменкой, которая прыгнула пять квадов в произвольной программе.

Фигуристка — серебряный призёр Олимпиады и бронзовый призёр чемпионата мира. На её счету также серебро и бронза чемпионата Европы.

Ранее Трусова объяснила, почему решила восстанавливать четверные прыжки.