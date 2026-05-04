Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

В районе Белого дома в Вашингтоне раздались выстрелы.
Об этом сообщает журналист Newsmax Джеймс Розен.
«Возле комплекса Белого дома, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс, слышны выстрелы. Секретная служба оцепила пресс-центр и другие помещения», — написал он в социальной сети X.
Журналистка CNBC Меган Касселла добавила, что сотрудников СМИ эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов.
В полиции округа Колумбия заявили, что на месте происшествия находится сотрудники ведомства, территория оцеплена.
В ночь на 26 апреля (по московскому времени) президента США Дональда Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне из-за стрельбы. Напавшего задержали. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил ему обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.