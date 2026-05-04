ЕЭК проведет еще одно расследование по поводу труб с Украины

ЕЭК начала повторное расследование по поводу нержавеющих труб с Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала повторное антидемпинговое расследование в отношении бесшовных нержавеющих труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила комиссия.

«Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза», — говорится в уведомлении комиссии.

Уточняется, что решение принято на основании результатов рассмотрения заявления, поданного Трубной металлургической компанией (ТМК), ООО «ТМК-Инокс», ООО «Киберсталь» и поддержанного ООО «Казанский Трубопрокатный Завод». Согласно заявлению, на долю данных предприятий с 2023 по 2025 год приходилось 100% объема производства нержавеющих труб в ЕАЭС.

Антидемпинговая пошлина на нержавеющие трубы из Украины в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной пошлины в зависимости от производителя была введена в феврале 2016 года. В 2021 году мера была продлена до 6 сентября 2026 года. В материалах отмечается, что в результате прекращения меры возможно возобновление причинения ущерба отрасли экономики государств — членов ЕАЭС.

Согласно заявлению компаний, на территории союза объем производства нержавеющих труб в 2023—2025 годах сократился на 11%, степень загрузки выпускающих мощностей снизилась на 28%, объем реализации на рынке ЕАЭС уменьшился на 10%, прибыль от продаж упала на 28%, а рентабельность продаж — на 44%.

Мировой рынок стальных труб в текущем году в натуральном выражении может сохраниться на уровне прошлого года — в размере 154,6 миллиона тонн, следует из отчетности ТМК.