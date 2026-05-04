ЕЭК проведет еще одно расследование по поводу труб с Украины

Антидемпинговая пошлина на нержавеющие трубы из Украины в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной пошлины в зависимости от производителя была введена в феврале 2016 года. В 2021 году мера была продлена до 6 сентября 2026 года. В материалах отмечается, что в результате прекращения меры возможно возобновление причинения ущерба отрасли экономики государств — членов ЕАЭС.