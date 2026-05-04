Путин внес на ратификацию соглашение о взаимном открытии МВД в России и Таджикистане

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 мая, внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.
Согласно документу, Москва откроет в Душанбе представительство МВД России в целях укрепления двустороннего взаимодействия.
Таджикистанская сторона, в свою очередь, откроет в Москве представительство МВД Таджикистана и министерства труда, миграции и занятости населения.
Само соглашение направлено на развитие сотрудничества государств в сфере противодействия преступности, миграции, а также незаконному обороту наркотических средств.
Еще 31 декабря 2025 года Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе телефонного разговора обсуждали актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
Кроме того, 22 декабря российский лидер выразил своему коллеге соболезнования в связи с гибелью в подмосковной школе мальчика из Таджикистана. Он также пообещал, что виновные будут наказаны.