Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин внес на ратификацию соглашение о взаимном открытии МВД в России и Таджикистане

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 мая, внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 мая, внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

Согласно документу, Москва откроет в Душанбе представительство МВД России в целях укрепления двустороннего взаимодействия.

Таджикистанская сторона, в свою очередь, откроет в Москве представительство МВД Таджикистана и министерства труда, миграции и занятости населения.

Само соглашение направлено на развитие сотрудничества государств в сфере противодействия преступности, миграции, а также незаконному обороту наркотических средств.

Еще 31 декабря 2025 года Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе телефонного разговора обсуждали актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Кроме того, 22 декабря российский лидер выразил своему коллеге соболезнования в связи с гибелью в подмосковной школе мальчика из Таджикистана. Он также пообещал, что виновные будут наказаны.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше