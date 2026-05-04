Белый дом перевели на повышенный режим безопасности из-за стрельбы

Белый дом перевели на повышенный режим безопасности после стрельбы поблизости.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Комплекс Белого дома на короткое время переводили на повышенный режим безопасности из-за сообщений о стрельбе неподалеку, сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер.

«Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда», — написал он в соцсети X.

Позднее этот же журналист сообщил, что режим тревоги сняли. По сообщениям других представителей прессы, стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню примерно в 400−500 метрах от южного входа в резиденцию президента США. После этого территорию немедленно закрыли на вход и выход.

Как заявили в Секретной службе США, сотрудники правоохранительных органов нанесли огнестрельное ранение одному человеку. Данных о его состоянии нет.

Это произошло на фоне другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также открыли стрельбу. Трамп тогда решил посетить это мероприятие впервые за оба президентских срока.

Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. До этого Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции. По данным СМИ, перед попыткой нападения он отправил родственникам письмо, в котором выразил намерение атаковать чиновников администрации. Сам Трамп заявил, что у стрелка было «много проблем в жизни» и он якобы выступал против христианства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше