Американский адмирал заявил об атаке Ирана на американские корабли

CENTCOM: ИРИ выпустила ракеты по кораблям США в Ормузском проливе, но их сбили.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что Иран якобы безуспешно пытался нанести ракетный удар по ряду гражданских судов и кораблям ВМС США в Ормузском проливе, передает в понедельник агентство Рейтер.

Ранее армия Ирана заявила, что иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.

«Иран бил по торговым судам и американским военным кораблям крылатыми ракетами… Американские военные уничтожили шесть иранских катеров и перехватили иранские крылатые ракеты и дроны, запущенные Тегераном», — передает агентство со ссылкой на Купера.

Со своей стороны, высокопоставленный иранский военный источник заявил гостелерадиокомпании Ирана, что сообщение США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.

Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше