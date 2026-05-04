Американский адмирал заявил об атаке Ирана на американские корабли

Ранее армия Ирана заявила, что иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
«Иран бил по торговым судам и американским военным кораблям крылатыми ракетами… Американские военные уничтожили шесть иранских катеров и перехватили иранские крылатые ракеты и дроны, запущенные Тегераном», — передает агентство со ссылкой на Купера.
Со своей стороны, высокопоставленный иранский военный источник заявил гостелерадиокомпании Ирана, что сообщение США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.