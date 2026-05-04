Слуцкий назвал тактической уловкой объявление Зеленским режима тишины с 6 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский из-за уязвленного самолюбия пошел на тактическую уловку, сначала отвергнув инициативу РФ о перемирии на День Победы, а потом объявив режим тишины с 6 мая. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить “режим тишины” в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны — уязвленное самолюбие. Мол, идея обсуждалась Москвой и Вашингтоном, а к Киеву по этому поводу официально никто не обратился», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что на самом деле Украине не нужны ни перемирие, ни мир. «Зеленский пытается играть по своим правилам в расчете на провокации и строит гримасы перед своими европейскими спонсорами», — добавил он.
Минобороны России объявило 8−9 мая перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как заявили в ведомстве, РФ рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, однако в случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая для срыва празднования российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева. РФ, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких ударов, указали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.