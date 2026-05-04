В Финляндии считают, что саммит ЕПС в Ереване обернулся провалом

Финский политик Мема заявил, что саммит ЕПС в Ереване оказался провальным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване оказался провалом, а успешным он был бы в случае решения Евросоюза снять с России санкции и возобновить закупки российских энергоносителей, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения — ЕС.

«Саммит в Армении — это провал, никаких реальных решений после него не последует… Саммит был бы успешным, если бы санкции против России были сняты, ЕС возобновил бы закупки у России энергоносителей», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Мема подчеркнул, что предпринимаемые с целью поддержки Украины решения Евросоюза оборачиваются для блока неудачами, при этом ЕС затягивает конфликт с Россией вместо поиска достойного дипломатического решения в условиях энергокризиса.

Политик отметил, что, в то время как другие страны собираются для обсуждения экономического развития, ЕС обсуждает оружие. Такую ситуацию Мема назвал «евросамоубийством на всех уровнях».

