Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Судья принес извинения Коулу Аллену, обвиняемому в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, за суровые условия содержания в тюрьме, где тот был помещен в одиночную камеру без окон в рамках протокола по предотвращению самоубийств, передает журналист телеканала Fox News Майк Эмануэль.
«Cудья Зия Фаруки извинился перед подозреваемым Коулом Алленом за обращение, с которым тот столкнулся за время пребывания за решеткой, в частности за то, что департамент исполнения наказаний поместил его под режим наблюдения за склонными к самоубийству», — сообщил журналист по итогам очередного судебного заседания по делу.
По словам журналиста, под конец заседания судья выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав Аллена, отметив, что тому отказывали в выдаче Библии и ограничивали встречи с адвокатами. Кроме того, подозреваемого содержали в закрытой камере без окон и лишали возможности выходить на ежедневные прогулки.
В то же самое время, сторона обвинения объяснила необходимость такого спецрежима заявлениями самого фигуранта. По их словам, в ночь нападения на ужин ассоциации корреспондентов Белого дома Аллен сказал агентам ФБР, что «не рассчитывал выжить» во время своей поездки в Вашингтон для совершения покушения на Трампа, отметил Эмануэль.
В итоге судья потребовал от департамента исполнения наказаний США до завтрашнего утра предоставить четкий отчет о том, где и в каких условиях будет содержаться подозреваемый. Свои требования он обосновал глубокой тревогой за соблюдение конституционных прав Аллена, передает журналист.
В субботу защита Аллена обратилась к суду с просьбой отменить назначенное на утро 4 мая заседание, мотивируя это тем, что условия его содержания в камере для лиц с суицидальным риском делают невозможным полноценное участие в процессе.
На ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля произошел инцидент со стрельбой. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что злоумышленник задержан. Подозреваемым оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.