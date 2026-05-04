IRIB: американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ

Американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Фуджейре в ОАЭ, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на иранский военный источник.
«Произошедшее является результатом авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в нефтепромышленном комплексе Фуджейры в ОАЭ возник пожар. Пострадали трое граждан Индии.
Высокопоставленный военный иранский чиновник заявил, что у Тегерана не было планов атаковать объекты в ОАЭ.