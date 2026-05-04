В Андорре задержали мужчину с двумя ружьями во время визита Макрона

Задержанный, являющийся туристом, подозревается в угрозе общественной безопасности и незаконном хранении оружия. Выяснилось, что ранее он уже привлекался во Франции за насильственные преступления. В октябре 2025 года этот же мужчина уже приезжал в Андорру в день, когда планировался визит Макрона, однако тогда поездку французского лидера перенесли на весну 2026-го.
На время проверки задержанного поместили под стражу. Однако экспертиза показала, что оба ружья являются лишь копиями боевых моделей и не пригодны для стрельбы.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Он высоко оценил внешнеполитические изменения Армении после 2018 года. Макрон похвалил премьер-министра Никола Пашиняна за взятый курс на «европейскую интеграцию». По его словам, нынешний поток визитов западных лидеров в республику очень показателен.
