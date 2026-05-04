В Андорре задержали мужчину с двумя ружьями во время визита Макрона

Задержанный, являющийся туристом, подозревается в угрозе общественной безопасности и незаконном хранении оружия. Выяснилось, что ранее он уже привлекался во Франции за насильственные преступления. В октябре 2025 года этот же мужчина уже приезжал в Андорру в день, когда планировался визит Макрона, однако тогда поездку французского лидера перенесли на весну 2026-го.