В Москве задержали депортированного из Грузии экс-сотрудника федведомства

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Полицейские в Москве задержали депортированного из Грузии россиянина, осужденного в РФ 10 лет назад за посредничество во взяточничестве и находившегося в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сегодня на территории столичного аэропорта “Внуково” имени А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и транспортной полиции задержали депортированного из Республики Грузия россиянина. В нашей стране фигурант 10 лет назад осужден за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, и находился в международном розыске», — сказала она.
Волк отметила, что в 2015 году злоумышленник занимал должность сотрудника одного из федеральных надзорных ведомств России. По версии следствия, при исполнении служебных обязанностей он получил 200 тысяч рублей, которые передал коллеге, который в свою очередь за незаконное вознаграждение должен был отказаться от привлечения руководителя коммерческого предприятия к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.
В 2016 году суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы, штрафа в размере 8 миллионов рублей и лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года 9 месяцев.
Фигурант покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ходе организованных НЦБ Интерпола МВД России оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что он скрывается в Грузии.
«Благодаря взаимодействию российских и грузинских правоохранительных органов разыскиваемый депортирован в Российскую Федерацию и задержан», — заключила официальный представитель МВД России.