Большинство билетов на турнир UFC в Белом доме отдадут военным

Большую часть билетов на турнир UFC в Белом доме планируют отдать военнослужащим.
Как сообщает Fox News, об этом договорились глава UFC Дана Уайт и президент США Дональд Трамп.
Отмечается, что для турнира хотят построить арену вместимостью 4300 зрителей.
Также в статье говорится о том, что Уайт планирует бесплатно раздать 85 тыс. билетов фанатам, которые смогут наблюдать за боями из находящегося рядом парка.
Турнир состоится 14 июня на газоне у Белого дома. В главном событии подерутся Илия Топурия и Джастин Гейджи.
