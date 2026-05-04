МИД России назвал условие возобновления контактов с Японией

МИД РФ: контакты с Японией можно вернуть при отказе Токио от враждебного курса.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул на встрече с депутатом японского парламента Мунэо Судзуки, что возобновление двусторонних контактов возможно при отказе Токио от враждебного антироссийского курса, сообщили в МИД РФ.

«Было указано, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкреплённый предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и её народа», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи Андрея Руденко с Мунэо Судзуки.