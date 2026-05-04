Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через восемь-девять лет

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Руководитель американской администрации Дональд Трамп допустил, что покинет пост главы государства лишь через восемь-девять лет. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в США.
Президент рассуждал о принятых его администрацией мерах по поддержке бизнеса, действие которых будет сохраняться на протяжении 10 лет. «Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться», — отметил он.
22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок. Кроме того, о таких перспективах осенью минувшего года заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.
Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз он возглавлял американскую администрацию в 2017—2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.