Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию

Маша Гессен работала в журналах «Большой город», «Сноб», «Вокруг света», а также была директором русской службы «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной в РФ организацией). С 2013 года живет и работает в США. В декабре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Машу Гессен по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии.