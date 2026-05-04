Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию

Российская и американская журналистка получила Пулитцеровскую премию за эссе в газете The New York Times (NYT).

Организаторы премии сообщили, что госпожа Гессен награждена «за проницательный сборник эссе о восхождении авторитарных режимов, который основан на исторических фактах и личном опыте и помогает исследовать актуальные темы угнетения, принадлежности и изгнания». Трансляция опубликована на YouTube-канале.

Частью заявки на Пулитцеровскую премию был текст Маши Гессен «Чувство, которое испытываешь, когда теряешь страну. Я его хорошо знаю».

Всего журналисты The New York Times получили три Пулитцеровские премии, в том числе за расследования о президенте США Дональде Трампе и фоторепортаж из сектора Газа. Победителем в главной номинации — за служение обществу — стала газета The Washington Post, которая получила премию за освещение перестройки федеральных ведомств США администрацией Дональда Трампа.

Маша Гессен работала в журналах «Большой город», «Сноб», «Вокруг света», а также была директором русской службы «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной в РФ организацией). С 2013 года живет и работает в США. В декабре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Машу Гессен по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии.

