«Верхушка айсберга реальных приготовлений»: в Эстонии и Латвии стартовали военные учения НАТО

С 4 мая по 1 июня на территории Эстонии и Латвии пройдут масштабные военные учения «Весенний шторм». По данным пресс-службы Сил обороны Эстонии, в манёврах будут задействованы свыше 12 тыс. солдат из 17 стран, включая США и Украину. Параллельно военные учения НАТО разворачиваются в Польше. На этом фоне в МИД РФ обратили внимание, что государства Североатлантического альянса продолжают наращивать боевой потенциал у российских границ, в частности близ Калининграда. По словам экспертов, продолжающиеся военные учения — ещё одно свидетельство поддержки Западом курса на дальнейшее противостояние с РФ.
В понедельник, 4 мая, на территории Эстонии и Латвии стартовали масштабные военные учения Spring Storm («Весенний шторм»), которые продлятся до 1 июня. По данным пресс-службы Сил обороны Эстонии, в манёврах будут задействованы свыше 12 тыс. военнослужащих из 17 стран.
Уточняется, что контингенты прибудут в том числе из США, Великобритании, Франции, Германии и с Украины.
«Планированием и проведением учений “Весенний шторм” занимается штаб эстонской дивизии. Участвуют подразделения сухопутных войск, ВВС и ВМС, в том числе 1-я и 2-я пехотные бригады, командование тылового обеспечения, киберкомандование, а также другие элементы Сил обороны Эстонии и Союза обороны Эстонии», — сообщается в пресс-релизе министерства.
«Стратегия сдерживания».
Целью развернувшейся кампании эстонские военные называют отработку оборонительных операций в условиях боевых действий. Одновременно, как отмечают в пресс-службе Сил обороны прибалтийской республики, будет укрепляться взаимодействие между эстонскими и союзными подразделениями различных родов войск.
«Весенний шторм» — крупнейшие ежегодные учения Сил обороны Эстонии, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется сотрудничество между эстонскими и союзными частями и подразделениями", — отмечается в материалах.
Согласно информации Министерства обороны, военные манёвры будут разделены на несколько этапов. На первом из них, с 4 по 9 мая, пройдут командно-штабные учения эстонской дивизии. С 10 по 22 мая учения развернутся уже по всей Эстонии. На заключительном этапе, с 23 мая по 1 июня, некоторые подразделения проведут боевые стрельбы на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии.
Как подчеркнули в военном ведомстве страны, мероприятия, запланированные в рамках манёвров, «учитывают выводы», сделанные из украинского конфликта, «как в плане тактики, так и в плане использования беспилотных систем».
Комментируя происходящее, ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT заявил, что, активизируя вооружённые силы, Прибалтика стремится представить свой «решительный настрой» в отношении России.
«Это демонстрация флага. То есть они тем самым показывают России свою решимость и военный потенциал, особенно на фоне нынешней критики НАТО в Вашингтоне. Это так называемая стратегия сдерживания России, которую они пытаются проводить», — пояснил эксперт.
Между тем главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в разговоре с RT выразил мнение, что операции и учения в приграничных с Россией западных государствах направлены на подготовку к конфликту с РФ.
«Любое такое учение — только верхушка айсберга реальных военных приготовлений. Все манёвры, которые Запад проводит вблизи российских границ, объединены единым замыслом, проводятся на едином оперативном фоне и рассматривают данный театр военных действий как реальный», — подчеркнул Коротченко.
«Возрастают плотность и масштаб».
Стоит отметить, что на днях военные тренировки НАТО начались и на территории Польши. Об этом 2 мая сообщила польская радиостанция RMF 24.
По данным СМИ, в операции Amber Shock 2026 («Янтарный шок») на северо-востоке Польши примут участие более 3,5 тыс. солдат из нескольких стран НАТО (в том числе из США) и несколько сотен единиц техники.
«В ходе учений участники будут отрабатывать тактические и огневые задачи, улучшая взаимодействие и демонстрируя единство и надёжность членов НАТО в выполнении своих общих обязательств в области безопасности», — цитирует РИА Новости представителя многонациональной дивизии «Северо-Восток» подполковника Дариуша Гузенду.
Мероприятия продлятся до 8 мая, а их завершающим этапом станут боевые стрельбы на полигоне в Ожише. Как отмечают журналисты, Amber Shock являются частью более масштабных манёвров Saber Strike 26 («Удар сабли»), которые проходят на территории Польши, Литвы и Финляндии.
На фоне текущих учений и продолжающейся военной активности НАТО вблизи российских границ в МИД РФ обратили внимание на создание напряжённости вокруг Калининградской области.
«Идёт форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах… Возрастают плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России», — цитирует РИА Новости посла по особым поручениям Артёма Булатова.
В свою очередь, Сергей Ермаков связал такой интерес Запада к Калининградской области со стратегическим значением этих территорий.
«НАТО очень волнует Сувалкский коридор. Стратеги альянса думают, что это наиболее уязвимая точка восточного фланга блока. Поэтому их учения и операции в данном регионе спланированы для того, чтобы оказывать дополнительное противодействие России», — говорит специалист.
Напомним, в январе 2025 года Североатлантический альянс также развернул миссию «Балтийский часовой». Её официальной целью были провозглашены усиление военного присутствия НАТО в Балтийском море и повышение способности реагировать на «дестабилизирующие действия».
«Дезавуировать любые попытки скрытно провести подготовку».
Говоря об активности натовских контингентов, политологи приходят к выводу, что Запад продолжает планомерно двигаться в сторону вооружённого конфликта с Россией.
По словам Игоря Коротченко, северо-запад является одним из основных направлений, по которым НАТО планирует вести боевые действия.
«Блок предназначен для войны с Российской Федерацией, к этому он готовится все годы своего существования. Поэтому в ряде стран НАТО отрабатываются различные сценарии такого развития событий. Данные учения — это всего лишь фрагмент общей картины приготовления альянса к конфликту с РФ», — заявил эксперт.
Со своей стороны, Сергей Ермаков подчеркнул, что на фоне текущих событий у западных границ России необходимо отслеживать активность вероятного противника и пресекать возможные провокации, чтобы предотвратить возможную конфронтацию.
«Важно внимательно отслеживать все эти учения, вовремя вскрывать их стратегический замысел и об этом заявлять. То есть дезавуировать любые попытки скрытно провести подготовку. Параллельно нужно развивать и собственную военную составляющую, например, углубляя оперативную совместимость с белорусскими военными в рамках единого Союзного государства», — резюмировал Ермаков.