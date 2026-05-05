С 4 мая по 1 июня на территории Эстонии и Латвии пройдут масштабные военные учения «Весенний шторм». По данным пресс-службы Сил обороны Эстонии, в манёврах будут задействованы свыше 12 тыс. солдат из 17 стран, включая США и Украину. Параллельно военные учения НАТО разворачиваются в Польше. На этом фоне в МИД РФ обратили внимание, что государства Североатлантического альянса продолжают наращивать боевой потенциал у российских границ, в частности близ Калининграда. По словам экспертов, продолжающиеся военные учения — ещё одно свидетельство поддержки Западом курса на дальнейшее противостояние с РФ.