Продюсер Фадеев сообщил, что спустя три года получил награду от Путина

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что спустя три года получил награду от президента России Владимира Путина, которую не смог забрать на торжественном мероприятии.
«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся её победить, но пока не смог», — написал он в Telegram-канале.
Фадеев рассказал, что недавно ему передали награду без публичного вручения.
Он напомнил, что президент подписал указ о присвоении ему звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
