Трусова ответила, как относится к сравнению её проката на Олимпиаде с фигуристками на ОИ-2026

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о своей реакции на то, что люди начали сравнивать её прокат на Олимпиаде 2022 года с выступлениями фигуристок на Играх 2026 года.
«Мне, конечно, приятно, но считаю, что все заслуженно выиграли, были призёрами, четыре года работали для этого. Разное время. Почему тогда не сравнивают с ОИ-2014, ОИ-2018? Какая разница? Считаю, что сравнивать можно, но не надо говорить, что они хуже. Для меня это странно, люди старались, завоёвывали медали», — сказала она в соцсетях.
Напомним, что на Играх 2022 года Трусова прыгнула в произвольной программе пять четверных прыжков и завоевала серебряную медаль, набрав в сумме 251,73 балла.
Победившая на Олимпиаде 2026 года Алиса Лью набрала за две программы 226,79 балла.
Ранее Трусова развеяла главный миф о себе.