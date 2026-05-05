Офицер Якомаскин организовал уничтожение разведгруппы ВСУ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Гвардии старший лейтенант ВС России Сергей Якомаскин организовал уничтожение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника и обеспечил продвижение штурмовых подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Гвардии старший лейтенант Якомаскин лично возглавил группу и организовал ее выдвижение на позиции для выполнения задачи. В ходе продвижения офицер обнаружил передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Грамотно используя рельеф местности и естественные укрытия, Сергей рассредоточил подчиненный личный состав группы, обеспечив скрытность и безопасность. Дождавшись, пока группа противника окажется в зоне поражения, Сергей отдал приказ на ее уничтожение. В ходе стрелкового боя ДРГ ВСУ была полностью уничтожена, после чего российские военнослужащие продолжили выполнение боевой задачи», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что благодаря грамотному командованию Якомаскина ДРГ ВСУ была уничтожена, а задача по обеспечению безопасного продвижения штурмовых групп была выполнена.
В министерстве также рассказали о гвардии ефрейторе ВС России Сергее Паршине, который предотвратил атаку украинского беспилотника по группе российских военнослужащих. «В условиях сложной боевой обстановки гвардии ефрейтор Сергей Паршин, возглавляя штурмовую группу, проявил инициативу при пересечении открытой местности. В ночное время он услышал характерный звук приближающегося дрона. Благодаря прибору ночного видения он смог визуально определить, что приближавшийся беспилотник был типа “Баба-яга”, о чем немедленно доложил командованию. Получив приказ на уничтожение, Сергей подпустил дрон ближе и точными выстрелами из стрелкового оружия сбил его», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря смелости ефрейтора попытка противника атаковать российское штурмовое подразделение была сорвана.