Офицер Якомаскин организовал уничтожение разведгруппы ВСУ

В министерстве также рассказали о гвардии ефрейторе ВС России Сергее Паршине, который предотвратил атаку украинского беспилотника по группе российских военнослужащих. «В условиях сложной боевой обстановки гвардии ефрейтор Сергей Паршин, возглавляя штурмовую группу, проявил инициативу при пересечении открытой местности. В ночное время он услышал характерный звук приближающегося дрона. Благодаря прибору ночного видения он смог визуально определить, что приближавшийся беспилотник был типа “Баба-яга”, о чем немедленно доложил командованию. Получив приказ на уничтожение, Сергей подпустил дрон ближе и точными выстрелами из стрелкового оружия сбил его», — говорится в сообщении.