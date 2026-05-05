«Уязвленное самолюбие»: в Госдуме объяснили введение Зеленским режима тишины

Слуцкий назвал тактической уловкой Зеленского режим тишины с 6 мая.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский из-за уязвленного самолюбия сначала отклонил инициативу России о перемирии на День Победы, а затем объявил режим прекращения огня. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что Зеленский первоначально фактически не поддержал предложение России о перемирии, однако позже объявил «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая.

«Причины банальны — уязвленное самолюбие. Мол, идея обсуждалась Москвой и Вашингтоном, а к Киеву по этому поводу официально никто не обратился», — написал депутат в телеграм-канале.

Слуцкий добавил, что Украина не заинтересована ни в перемирии, ни в мирном урегулировании конфликта.

Напомним, Минобороны РФ объявило перемирие в честь празднования Дня Победы в период с 8 по 9 мая. Российские военные примут все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Как сообщал KP.RU, если Украина нарушит режим прекращения огня Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше