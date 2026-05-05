Посол Корчунов: НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области

Государства — члены НАТО отрабатывают на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Об этом ТАСС сказал российский посол в Норвегии Николай Корчунов.
Дипломат отметил, что представители Североатлантического альянса считают Балтийское море своим «внутренним озером».
«В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», — добавил Корчунов.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов сообщил, что страны Североатлантического альянса в ходе своих военных учений активно отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области.
Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что в ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем заявила, что Россия не даст никому посягнуть на Калининград.