Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог усомнился в успехе операции США в Ормузском проливе

Анонсированная США операция по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив вряд ли приведет к заявленным результатам, заявил "Газете.

Анонсированная США операция по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив вряд ли приведет к заявленным результатам, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

По его оценке, у Вашингтона отсутствуют достаточные военные ресурсы для проведения масштабной операции в районе пролива, а попытки демонстрации силы носят ограниченный характер.

Дудаков утверждает, что ранее направленные в регион американские эсминцы были вынуждены изменить курс после контакта с иранскими катерами и наблюдения беспилотных систем. По его словам, это связано с недостаточными возможностями США в сфере противоракетной обороны.

Эксперт также отметил, что ситуация вокруг Ирана создает для администрации США политические риски, включая падение рейтингов и рост внутренних экономических проблем, в том числе увеличение цен на топливо.

Отдельно он подчеркнул, что потеря даже одного боевого корабля могла бы стать серьезным репутационным ударом для американского флота, что сдерживает действия Пентагона в регионе.

На этом фоне, по словам политолога, иранские суда продолжают проходить через Ормузский пролив, используя средства маскировки, включая отключение транспондеров.

Ранее в США заявили о запуске операции «Проект свобода», целью которой называется обеспечение безопасного прохода гражданских судов в зоне Ормузского пролива. Вашингтон допускает возможность применения силы в случае угрозы безопасности судоходства.

Читайте также: Румыны начали осваивать газовое месторождение в Черном море.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше