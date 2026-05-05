Политолог усомнился в успехе операции США в Ормузском проливе

Анонсированная США операция по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив вряд ли приведет к заявленным результатам, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.
По его оценке, у Вашингтона отсутствуют достаточные военные ресурсы для проведения масштабной операции в районе пролива, а попытки демонстрации силы носят ограниченный характер.
Дудаков утверждает, что ранее направленные в регион американские эсминцы были вынуждены изменить курс после контакта с иранскими катерами и наблюдения беспилотных систем. По его словам, это связано с недостаточными возможностями США в сфере противоракетной обороны.
Эксперт также отметил, что ситуация вокруг Ирана создает для администрации США политические риски, включая падение рейтингов и рост внутренних экономических проблем, в том числе увеличение цен на топливо.
Отдельно он подчеркнул, что потеря даже одного боевого корабля могла бы стать серьезным репутационным ударом для американского флота, что сдерживает действия Пентагона в регионе.
На этом фоне, по словам политолога, иранские суда продолжают проходить через Ормузский пролив, используя средства маскировки, включая отключение транспондеров.
Ранее в США заявили о запуске операции «Проект свобода», целью которой называется обеспечение безопасного прохода гражданских судов в зоне Ормузского пролива. Вашингтон допускает возможность применения силы в случае угрозы безопасности судоходства.
