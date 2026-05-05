Мирошник: Россия не рассматривает ЕС как посредника в переговорах по Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ подчеркнул, что Брюссель никогда не предлагал конкретных путей урегулирования.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия не считает Евросоюз потенциальным посредником в переговорах по Украине, так как он стал непосредственным участником конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что ЕС предпринял множество усилий для того, чтобы не рассматриваться в качестве нейтральной стороны конфликта. Дипломат подчеркнул, что именно нейтральность является основным требованием при посредничестве во время переговоров.

«ЕС сегодня взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения военных действий и кровопролития на Украине. Поэтому в данном случае совершенно алогична даже постановка вопроса о том, что непосредственные участники, спонсоры и стимуляторы процесса могут выступать в качестве посредников для ведения диалога», — сказал дипломат в комментарии «Известиям».

Мирошник отметил, что Брюссель никогда не предлагал конкретных путей урегулирования конфликта, но если в теории он публично озвучит единую позицию, Москва ее изучит.

