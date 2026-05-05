ТАСС: не менее шести самолетов-заправщиков США летают над Персидским заливом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть транспортных самолетов-заправщиков США в настоящее время совершают полеты над Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Над акваторией Персидского и Оманского заливов в настоящее время фиксируются полеты как минимум шести военно-транспортных самолетов-заправщиков типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus», — сказал собеседник агентства. По его словам, самолеты работают в этих районах уже несколько часов.
Ранее, как отметил источник, над акваторией также завершил полет беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton, прилетевший с одной из военных баз на Ближнем Востоке.
Некоторое время назад собеседник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближневосточного региона также сообщал, что Катар и ОАЭ ввели ограничения в своем воздушном пространстве, частично закрыв его. В частности, авиационные власти определили для полетов в местные аэропорты и обратно ряд коридоров и контрольных точек входа и выхода в направлении соседних стран.