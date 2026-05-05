CNN: судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа

В ночь на 26 апреля (по московскому времени) Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. Стрелявшего задержали. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил ему обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.