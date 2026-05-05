CNN: судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа

Судья Зия Фаруки раскритиковал условия содержания под стражей Коула Томаса Аллена, которого обвиняют в попытке покушения на жизнь президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
Об этом сообщает CNN.
Судья отметил, что с фигурантом «обращались иначе, чем с кем-либо» из тех, чьи дела он рассматривал.
«Мне очень жаль. Что бы вы ни пережили, я приношу свои извинения сейчас», — сказал судья Аллену.
Судья также распорядился, чтобы тюрьма предоставила Аллену Библию, которую он запросил.
В ночь на 26 апреля (по московскому времени) Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. Стрелявшего задержали. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил ему обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.