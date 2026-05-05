O Globo: Лула да Силва 7 мая посетит США и встретится с Трампом

По их информации, повестка переговоров включает обсуждение двусторонней торговли, возможных совместных проектов по добыче полезных ископаемых на бразильской территории, а также борьбы с транснациональными преступными группировками. Кроме того, лидеры двух государств планируют обменяться мнениями о ситуации в мире. В частности, ожидается, что они затронут эскалацию конфликта вокруг Ирана.