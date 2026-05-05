O Globo: Лула да Силва 7 мая посетит США и встретится с Трампом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершит официальный визит в Соединенные Штаты, где 7 мая встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники.
По их информации, повестка переговоров включает обсуждение двусторонней торговли, возможных совместных проектов по добыче полезных ископаемых на бразильской территории, а также борьбы с транснациональными преступными группировками. Кроме того, лидеры двух государств планируют обменяться мнениями о ситуации в мире. В частности, ожидается, что они затронут эскалацию конфликта вокруг Ирана.
Президент Бразилии должен был нанести визит в Вашингтон еще в марте, однако после начала агрессии США и Израиля против Ирана в конце февраля бразильские власти несколько раз переносили дату поездки. Лула да Силва неоднократно критиковал внешнеполитический курс нынешней американской администрации и подчеркивал, что Трампу следует заниматься внутренними проблемами страны.