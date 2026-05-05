Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

O Globo: Лула да Силва 7 мая посетит США и встретится с Трампом

По информации издания, президенты Соединенных Штатов и Бразилии обсудят двустороннюю торговлю и борьбу с транснациональными преступными группировками.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершит официальный визит в Соединенные Штаты, где 7 мая встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники.

По их информации, повестка переговоров включает обсуждение двусторонней торговли, возможных совместных проектов по добыче полезных ископаемых на бразильской территории, а также борьбы с транснациональными преступными группировками. Кроме того, лидеры двух государств планируют обменяться мнениями о ситуации в мире. В частности, ожидается, что они затронут эскалацию конфликта вокруг Ирана.

Президент Бразилии должен был нанести визит в Вашингтон еще в марте, однако после начала агрессии США и Израиля против Ирана в конце февраля бразильские власти несколько раз переносили дату поездки. Лула да Силва неоднократно критиковал внешнеполитический курс нынешней американской администрации и подчеркивал, что Трампу следует заниматься внутренними проблемами страны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше