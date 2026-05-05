Ливан заявил о ранении двух военных из-за атаки дрона Израиля

БЕЙРУТ, 5 мая. /ТАСС/. Двое ливанских военнослужащих получили ранения при атаке израильского беспилотника на их джип в окрестностях города Бинт-Джбейль на юге страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном командованием ВС республики.
«Получившие незначительные ранения офицер и солдат доставлены в госпиталь из района Кафра, где их джип подвергся обстрелу неприятельского дрона», — указывается в тексте.
4 мая ливанская армия объявила, что восстановила контроль над 20 позициями в Южном Ливане, которые были покинуты после начала военной эскалации 2 марта. Из-за ударов беспилотников и обстрелов за два месяца на юге погибли 17 военных, 8 получили ранения.