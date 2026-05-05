«Политическая изоляция»: на Западе оценили возможное участие Путина в саммите G20

Al Jazeera: возможный визит Путина на саммит G20 станет крупной победой России.

Источник: Комсомольская правда

Возможный визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 может стать серьезным ударом для Запада. Об этом пишет Al Jazeera.

«Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о ее “политической изоляции” со стороны Запада», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что присутствие российской делегации, особенно в случае личного участия Путина, будет свидетельствовать о сохранении Россией места в ключевых международных форматах.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщал, что Россия уже получила приглашение принять участие в саммите G20 на высшем уровне. По его словам, окончательное решение о составе делегации пока не принято.

Позже KP.RU писал, что США исключили одного из членов российской делегации из подготовительных мероприятий перед саммитом G20. Министерство иностранных дел России выразило Вашингтону демарш по двусторонним каналам.

Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
