«Политическая изоляция»: на Западе оценили возможное участие Путина в саммите G20

Возможный визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 может стать серьезным ударом для Запада. Об этом пишет Al Jazeera.
«Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о ее “политической изоляции” со стороны Запада», — отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что присутствие российской делегации, особенно в случае личного участия Путина, будет свидетельствовать о сохранении Россией места в ключевых международных форматах.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщал, что Россия уже получила приглашение принять участие в саммите G20 на высшем уровне. По его словам, окончательное решение о составе делегации пока не принято.
Позже KP.RU писал, что США исключили одного из членов российской делегации из подготовительных мероприятий перед саммитом G20. Министерство иностранных дел России выразило Вашингтону демарш по двусторонним каналам.