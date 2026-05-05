Суд заочно арестовал правозащитника Пономарева*

Московский суд заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации, говорится в электронной картотеке судебных дел столицы.

В ней указано, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия 4 мая. Пономареву* вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства, а также организация деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ, следует из картотеки.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Пономарева* по уголовной статье, однако по какой — не сообщалось.

Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» признал и его движение «За права человека» иноагентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.