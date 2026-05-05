Фицо сообщил, что не посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве. Об этом он заявил во время визита в Ереван, передает SME.
«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше», — заявил Фицо.
По его мнению, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный исторический контекст. «Я не позволю себя принудить к тому, чтобы испытывать какие-либо угрызения совести», — поделился словацкий премьер.
Он отметил, что на заседании Европейского политического сообщества ни один из лидеров стран Европы не задал ему вопросов о запланированной поездке в Россию. Фицо уверен, что всем известно о наличии у него «неопровержимых доводов».
На прошлой неделе, 29 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Фицо планирует приехать в Москву на парад Победы. «Про Фицо много говорят, Фицо могу подтвердить», — сказал он в ответ на вопрос о гостях парада.
Фицо в начале апреля заявлял, что хотел бы прилететь в российскую столицу на День Победы. Его решение приехать в Москву раскритиковали в некоторых западных странах. Эстония отказалась пропустить его самолет через свое воздушное пространство для визита в Москву.
Представитель президента Дмитрий Песков сообщил 27 апреля, что Кремль назовет гостей парада позже.
