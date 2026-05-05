Стармер заявил о росте антисемитских настроений в британском обществе

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Случаи проявления антисемитизма все чаще фиксируются в Соединенном Королевстве, что вызывает беспокойство у британских властей. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Террористическая атака на прошлой неделе в [лондонском районе] Голдерс-Грин была ужасающей. Но это не единичный случай. Это часть тенденции роста антисемитизма, которая заставляет наши еврейские общины чувствовать страх, гнев и задаваться вопросом, безопасна ли для них эта страна, которая является для них домом», — говорится в заявлении Стармера, распространенном его канцелярией.
«Эти отвратительные нападения совершаются против британских евреев. Но не стоит заблуждаться, этот кризис — кризис для всех нас. Это проверка наших ценностей. Ценностей, которые не гарантированы, но которые нужно заслужить. Каждый день, своими действиями. Поэтому недостаточно просто сказать, что мы поддерживаем еврейские общины. Мы должны это показать. И эта ответственность лежит на каждом из нас», — сказал премьер.
Он добавил, что «искоренить антисемитизм из каждого уголка общества» возможно только путем совместных усилий представителей власти, бизнеса и культуры. В связи с этим Стармер проведет 5 мая на Даунинг-стрит встречу с участием предпринимателей, гражданских активистов, врачей, преподавателей, артистов, полицейских и членов правительства. Кроме того, он созовет заседание специального правительственного комитета по реагированию на текущую ситуацию на Ближнем Востоке, которое будет посвящено обеспечению внутренней безопасности.
Нападения на еврейскую общину.
29 апреля в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает крупная еврейская община, было совершено нападение с ножом на двух прохожих. В результате инцидента пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет и 76 лет. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Атака была совершена гражданином Великобритании, родившимся в Сомали. Мужчина был задержан на месте. Инцидент был признан терактом.
30 апреля британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве со «значительного» до «серьезного» (четвертый уровень из пяти). Это означает, что в ближайшие шесть месяцев в стране «весьма вероятны» новые террористические атаки.
С момента начала войны в Иране в конце февраля в Лондоне было зафиксировано несколько случаев нападений на еврейские организации. В частности, речь идет о поджоге машин скорой помощи еврейской волонтерской организации «Хацала» и попытках поджога здания еврейской благотворительной организации Jewish Futures и двух синагог.