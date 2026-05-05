СМИ: жители Закарпатья перекрыли дорогу из-за мобилизации священника

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жители села в Закарпатье на Украине перекрыли дорогу в знак протеста против насильственной мобилизации местного священника, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, в Закарпатской области Украины сотрудники военкомата похитили священника.
«Жители села Липча, Хустский район, заблокировали проезд транспорта в знак протеста против того, что их священник — отец Сергий — был насильно задержан представителями ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы, — ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местонахождение священника в настоящее время неизвестно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.