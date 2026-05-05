Марочко: ВС РФ выравнивают фронт у Нестерного

ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь у Нестерного Харьковской области, выравнивают линию фронта на участке Песчаное — Землянка. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«По свежей информации, которая мне приходила по харьковскому направлению, населенный пункт Нестерное — это зона активных боевых действий. Более того, наши ребята сейчас начали выравнивать линию фронта на участке Песчаное — Землянка, а Нестерное находится приблизительно посередине», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что оборонительная линия обрушивается у ВСУ у Нестерного Харьковской области.