Миронов предложил выделить СНТ средства для строительства дорог

Миронов предложил выделить СНТ средства из бюджета для строительства дорог.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить бюджетные средства на прокладку дорожной и коммунальной инфраструктуры в садоводческих хозяйствах.

Поправки в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» будут внесены на рассмотрение Государственной думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Ключевым новшеством законопроекта является закрепление права садоводческих и огороднических товариществ на получение государственной и муниципальной поддержки для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта как подъездных дорог к границам СНТ, так и внутренних проездов», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

При этом финансирование предлагается осуществлять на началах софинансирования: бюджетные ассигнования из дорожных фондов соответствующего уровня (федерального, регионального или муниципального) предоставляются при условии привлечения средств самого товарищества.

Конкретный объем долевого участия, порядок и критерии предоставления поддержки, согласно проекту, устанавливаются правительством РФ.

Такая модель, по мнению авторов, во-первых, не перекладывает бремя содержания дорог с садоводов на государство, а во-вторых, создает стимулы для консолидации усилий граждан и публично-правовых образований.

Принятие законопроекта, как подчеркивается в документах, позволит получить значительный социально-экономический эффект: будет обеспечена круглогодичная транспортная доступность садоводческих товариществ, что напрямую влияет в том числе на оперативность прибытия экстренных служб и безопасность граждан.