МАГАТЭ после атаки ВСУ обнаружило ущерб в оборудовании на ЗАЭС

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. МАГАТЭ после атаки ВСУ сообщило об обнаружении ущерба в оборудовании для метеорологического наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.
ВСУ накануне совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, что представляет угрозу системе контроля, сообщили ранее в пресс-службе станции.
«Сегодня команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, спустя день после того, как станция сообщила об атаке беспилотника. Команда обнаружила повреждения в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает», — говорится в заявлении агентства в соцсети Х.
Отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.