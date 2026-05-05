Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ после атаки ВСУ обнаружило ущерб в оборудовании на ЗАЭС

МАГАТЭ после атаки ВСУ обнаружило ущерб в оборудовании лаборатории ЗАЭС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. МАГАТЭ после атаки ВСУ сообщило об обнаружении ущерба в оборудовании для метеорологического наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

ВСУ накануне совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, что представляет угрозу системе контроля, сообщили ранее в пресс-службе станции.

«Сегодня команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, спустя день после того, как станция сообщила об атаке беспилотника. Команда обнаружила повреждения в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает», — говорится в заявлении агентства в соцсети Х.

Отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше