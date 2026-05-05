Врач рассказала, кому не рекомендуется спать на спине

МАХАЧКАЛА, 5 мая — РИА Новости. Сон на спине может усилить храп и даже вызвать остановку дыхания, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«Минусы сна на спине — храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне — ред.). Для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. В этой позе корень языка и мягкое небо западают назад, перекрывая дыхательные пути», — отметила Магомедова.
Вместе с тем, по словам специалиста, сон на спине считается наиболее физиологичным для позвоночника.
«Позвоночник находится в нейтральном положении, нагрузка на шейный и поясничный отделы минимальна. Кроме того, лицо не соприкасается с подушкой, а значит — меньше морщин», — добавила Магомедова.