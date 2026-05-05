СМИ: наезд на людей в Лейпциге совершил бывший тренер по боксу

БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Наезд на автомобиле на людей в центре Лейпцига совершил бывший тренер по боксу и семьянин, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
«Преступником является Джеффри К., домашний техник из Лейпцига, который женат и у него есть ребенок. Он также был тренером по боксу в одном из лейпцигских боксерских клубов», — говорится в публикации.
По информации издания, поводом для преступления, по всей видимости, послужил конфликт. Другие подробности на этот счет не приводятся.
По уточненным данным, в результате наезда погибли два человека — 63-летняя женщина и 77-летний мужчина. Еще трое получили тяжелые травмы. В общей сложности пострадавших насчитывается как минимум 20 человек.
Газета Leipziger Volkszeitung сообщила ранее, что нападавшим оказался 33-летний гражданин Германии. После происшествия он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле и в настоящее время находится под стражей.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подтвердил ранее информацию о наличии у преступника психических отклонений. В этой связи местные власти квалифицировали произошедшее как акт массового нападения, совершенный в состоянии безумия.