«Во имя интересов команды»: в ЦСКА устроили эмоциональную встряску и убрали Челестини за два дня до дерби со «Спартаком»

Фабио Челестини уволен из ЦСКА после провального выступления в весенней части чемпионата России. Клуб объявил о расставании со швейцарским специалистом и назначении исполняющим обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова за двое суток до важнейшего матча в сезоне — кубковой встречи со «Спартаком». По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, именно фактор эмоциональной встряски перед дерби сыграл ключевую роль при принятии решения.
Союз Фабио Челестини и ЦСКА начался триумфально. Швейцарец приехал в Россию в статусе прогрессивного тренера, который привёл «Базель» к трофейному дублю на внутренней арене, и уже в дебютном матче завоевал с московским коллективом Суперкубок. Эйфория продолжалась всю летне-осеннюю часть сезона.
Армейцы выглядели крепкой командой с яркой атакующей игрой, долгое время держались в тройке, а 10-й и 11-й тур и вовсе заканчивали на вершине турнирной таблицы РПЛ. Самого специалиста хвалили за структурную игру, смелые тактические решения и постепенное внедрение молодёжи. Однако после выхода с зимней паузы чемпионские амбиции растворились.
Несмотря на солидную трансферную кампанию, в десяти матчах после рестарта чемпионата красно-синие одержали лишь две победы и набрали всего девять очков — хуже этот отрезок прошли только «Пари НН» и «Акрон», в активе которых оказалось по восемь и шесть баллов соответственно. Вместе с турбулентностью на поле в коллективе появились и внутренние противоречия.
Самый громкий скандал развернулся между Челестини и одним из ключевых игроков обороны Мойзесом. После разгромного поражения от «Краснодара» в Кубке России (0:4) бразильский латераль, получивший в матче красную карточку, пообщался с тренером на повышенных тонах и при партнёрах усомнился в его компетентности, что было расценено как нарушение субординации и повлекло временное отстранение легионера от тренировок с основой.
И хотя позже стороны заявили о примирении, конфликт оставил глубокий след в психологическом климате команды. По мнению Валерия Газзаева, именно этот инцидент подорвал авторитет швейцарца в раздевалке.
На фоне очевидного кризиса поползли слухи об отставке. В числе возможных преемников называли Михаила Галактионова из «Локомотива» и даже экс-тренера молодёжной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Самого же Челестини сватали в «Хетафе», однако специалист отвергал слухи и продолжал утверждать, что собирается бороться за место в тройке в РПЛ и за победу в Кубке, а на последней пресс-конференции даже осадил журналиста, который улыбнулся, задавая вопрос о потенциальном увольнении.
«Пожалуйста, когда говорите о моей работе, о моей возможной отставке, не смейтесь, пожалуйста. Это огромное проявление неуважения», — говорил он после домашнего поражения от «Зенита» (1:3).
Матч с петербуржцами, как оказалось, стал для него последним у руля армейцев. О расставании с иностранцем объявили за двое суток до кубкового дерби со «Спартаком». Его место до конца сезона занял бывший тренер молодёжки Дмитрий Игдисамов, который подвёл к основе Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
«Мы так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению», — прокомментировал решение генеральный директор армейцев Роман Бабабев, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.
Найти причины спада Челестини тоже не смог и даже прослезился во время прощания с игроками, многие из которых, включая Игоря Акинфеева, поблагодарили его за работу.
В футбольном сообществе назревшее увольнение не вызвало удивления. Так, бывший спортивный директор клуба Валерий Четверик согласился с решением руководства, поскольку команда стала играть блекло. В свою очередь, Владислав Радимов отметил, что можно было дать швейцарцу доработать до конца сезона, однако исправить положение уже не представлялось возможным.
«Мне кажется, последние матчи показали, что команда находится в разобранном состоянии… Было видно, что футболисты не понимают требований Челестини… Мне кажется, что руководство клуба беседовало с лидерами команды и должно было опираться на их мнение», — сказал экс-полузащитник ЦСКА в эфире «Матч ТВ».
Наибольшую дискуссию вызвал момент, который клуб выбрал для смены главного тренера. По мнению Юрия Сёмина, решение уволить тренера перед матчем с принципиальным соперником выглядит спорным, из-за чего давать прогноз на исход финала Пути регионов не представляется возможным.
Напротив, Валерий Непомнящий уверен, что отставка пойдёт команде на пользу.
«Обычно происходит всплеск после каких-то радикальных изменений. Это может взбодрить… Игра ЦСКА не будет хуже. Мне кажется, это логичный поступок. Но я не знаю, чем руководствуется работодатель, назначая и увольняя тренера. Какие основные критерии?» — цитирует Непомнящего Legalbet.
В самом клубе тоже не скрывают, что замена Челестини на Игдисамова должна принести перед кубковой игрой со «Спартаком» эмоциональную встряску, которой так не хватало в последние месяцы. Сам россиянин тоже обозначил приоритет на остаток сезона.
«Впереди нас ждёт дерби. Это самый главный матч для всех нас в этом году. Для всех армейцев это главный матч. Это возможность показать, кто мы есть, что мы чего-то стоим. Ну и завоевать этот титул, обыграть “Спартак” и завоевать титул», — сказал Игдисамов, обращаясь к команде.