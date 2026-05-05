В Екатеринбурге и Казани прозвучали сирены

В Екатеринбурге прозвучала сирена, передает издание «It’s My City». Губернатор Денис Паслер сообщил, что в Свердловской области объявлена ракетная опасность.
Сирены звучали в разных частях Екатеринбурга в течение примерно пяти минут, уточняет «It’s My City». Денис Паслер добавил, что в регионе «могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета».
В ночь на 5 мая сирены прозвучали в Казани и Саратове. В регионах также объявлена ракетная опасность. В 17 аэропортах России введены ограничения на прием и отправку самолетов.
