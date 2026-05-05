Группа специалистов РЭБ ВС России уничтожила ДРГ ВСУ

Группа радиоэлектронной борьбы армии России выследила и уничтожила отряд украинских диверсантов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Группой РЭБ командовал гвардии старший лейтенант Сергей Якомаскин. Офицер обнаружил ДРГ ВСУ во время движения его группы. Старший лейтенант рассредоточил подчинённых так, чтобы они скрытно распределились на местности.
«В ходе стрелкового боя ДРГ ВСУ была полностью уничтожена», — отметили в МО.
Ранее российские войска за сутки нанесли удары по используемой ВСУ транспортной инфраструктуре, складам боеприпасов и местам хранения и запуска БПЛА.
