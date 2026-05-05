Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: партии не смогут использовать образы Жириновского и Сталина в агитации

Собеседник ТАСС в ЦИК сообщил, что применять архивные видеокадры публичных выступлений умерших лиц также запрещено.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Политические партии не смогут использовать в агитационных материалах образы умерших политических деятелей, в том числе Владимира Жириновского, Владимира Ленина, Иосифа Сталина и русских царей. Об этом ТАСС сообщил собеседник в ЦИК России.

Президент РФ Владимир Путин 2 мая подписал закон, уточняющий порядок использования в агитационных материалах изображений, образов и голосов людей. «Касательно изображений Ленина, Сталина, Жириновского и русских царей — как и ранее, партии не смогут их использовать. В этом смысле изменений не произошло», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что новый закон отдельно оговаривает недопустимость использования в агитационных материалах изображения или голоса умерших людей, в том числе созданных с применением информационных технологий.

Как следует из слов источника, запрет распространяется, в том числе на архивные видеокадры публичных выступлений умерших лиц.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше