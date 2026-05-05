ТАСС: партии не смогут использовать образы Жириновского и Сталина в агитации

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Политические партии не смогут использовать в агитационных материалах образы умерших политических деятелей, в том числе Владимира Жириновского, Владимира Ленина, Иосифа Сталина и русских царей. Об этом ТАСС сообщил собеседник в ЦИК России.
Президент РФ Владимир Путин 2 мая подписал закон, уточняющий порядок использования в агитационных материалах изображений, образов и голосов людей. «Касательно изображений Ленина, Сталина, Жириновского и русских царей — как и ранее, партии не смогут их использовать. В этом смысле изменений не произошло», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что новый закон отдельно оговаривает недопустимость использования в агитационных материалах изображения или голоса умерших людей, в том числе созданных с применением информационных технологий.
Как следует из слов источника, запрет распространяется, в том числе на архивные видеокадры публичных выступлений умерших лиц.