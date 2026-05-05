В Ливане под удар попали 25 поселений в течение дня

Израильская авиация в течение дня нанесла удары по 25 населенным пунктам на юге Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.
По его данным, под атаки попали, в том числе, город Набатия и ряд близлежащих поселений. Всего, как утверждается, авиаудары затронули 25 населенных пунктов. Отдельно отмечается, что еще 19 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 17 погибших в результате ударов за понедельник. С начала марта число жертв, по данным ведомства, достигло 2 696 человек, еще 8 264 получили ранения.
Информация о ситуации в регионе поступает преимущественно от местных источников и экстренных служб, при этом масштабы разрушений и последствия атак в ряде районов уточняются.
