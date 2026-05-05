Telegraph: Стармера отстранили от избирательной кампании из-за «токсичности»

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отстраниться от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
7 мая в Великобритании пройдут выборы в органы местного самоуправления: на кону 4,8 тыс. мест в 134 законодательных органах, в Уэльсе и Шотландии будут определены составы парламентов. Согласно The Daily Telegraph, лейбористы потеряют до 2 тыс. мест в различных городских советах в Англии и впервые в истории утратят контроль за Сенеддом (парламентом Уэльса).
Как отметило издание, из-за «токсичного образа» Стармера лейбористы в британских регионах предпочли дистанцироваться от премьер-министра. «Он действительно токсичен. К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям; это касается не только одной группы общества. Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека. У Стармера нет последователей, у него только враги — это невероятно», — заявил газете один из высокопоставленных источников в Лейбористской партии.
Отмечается, что за прошедшие два месяца Стармер принял участие лишь в 11 агитационных мероприятиях, посвященных предстоящим выборам. Для сравнения: лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок совершила 41 поездку с аналогичными целями, а лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж появлялся в региональных избирательных округах 71 раз.
«Правда состоит в том, что подавляющее большинство лейбористских членов местных советов были бы в ужасе, если бы им сказали, что Кир присоединится к ним в их избирательных округах для участия в предвыборной кампании. Многие лейбористы не хотят видеть Кира в своих округах или на своих листовках. Он отнимает у них голоса, подрывая их упорный труд и достижения в регионах», — указал один из депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента) от Лейбористской партии на условиях анонимности. Эту же точку зрения разделяет другой лейбористский законодатель. «У коллег сложилось впечатление, что он не ведет предвыборную кампанию. В любом случае большинство не хочет видеть его рядом с нашими избирателями», — подчеркнул парламентарий.
Депутаты, с которыми пообщалась The Daily Telegraph, указали, что избиратели по-прежнему испытывают сильное разочарование от решения Стармера отменить топливные выплаты в зимний период для большей части пенсионеров в 2025 году. По их словам, эта мера продолжает оказывать деморализующее воздействие на электорат.
Положение Стармера.
Согласно опросу компании Ipsos, 74% избирателей недовольны работой Стармера. Положительно о его деятельности отзываются только 18% респондентов. Социологические исследования также показывают, что лейбористы уступают по популярности Reform UK и консерваторам. Кроме того, они опережают «зеленых», которые значительно укрепили свои позиции за последние месяцы как раз за счет бывших сторонников правящей партии, в среднем лишь на 1%.
Газета The Times сообщила, что в случае разгромного поражения на выборах множество депутатов Палаты общин от Лейбористской партии могут опубликовать открытое письмо с призывом к отставке Стармера. Сторонники премьера в свою очередь предостерегают их от «скатывания к хаосу», который в конечном счете ослабит позиции всей партии.