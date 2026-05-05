«Правда состоит в том, что подавляющее большинство лейбористских членов местных советов были бы в ужасе, если бы им сказали, что Кир присоединится к ним в их избирательных округах для участия в предвыборной кампании. Многие лейбористы не хотят видеть Кира в своих округах или на своих листовках. Он отнимает у них голоса, подрывая их упорный труд и достижения в регионах», — указал один из депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента) от Лейбористской партии на условиях анонимности. Эту же точку зрения разделяет другой лейбористский законодатель. «У коллег сложилось впечатление, что он не ведет предвыборную кампанию. В любом случае большинство не хочет видеть его рядом с нашими избирателями», — подчеркнул парламентарий.