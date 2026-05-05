Европейцы уже давно стали «непосредственными участниками, спонсорами и стимуляторами» конфликта на Украине. В связи с такой ролью они не могут быть посредниками на переговорах по киевскому кризису. Об этом уведомил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями».