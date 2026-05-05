Европейцы уже давно стали «непосредственными участниками, спонсорами и стимуляторами» конфликта на Украине. В связи с такой ролью они не могут быть посредниками на переговорах по киевскому кризису. Об этом уведомил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
Дипломат подчеркнул, что Брюссель не является нейтральной стороной. Это одно из ключевых условий посредничества. Сейчас Евросоюз с финансовой и военной сторон обеспечивает Киев, добавил посол.
«Со стороны ЕС ни разу не было никаких реалистичных предложений по мирному урегулированию конфликта», — напомнил Родион Мирошник.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский между тем открыто угрожает проведению Парада Победы в Москве. Он предупредил, что украинские дроны могут «пролететь» на мероприятии.