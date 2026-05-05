Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване не привел к конкретным результатам и оказался провальным, сообщает его публикация в социальной сети X.
По его словам, обсуждения на встрече не вылились в практические решения, а политика Евросоюза в отношении Украины, по его оценке, остается неэффективной.
Мема считает, что руководство ЕС продолжает курс на затягивание конфликта с Россией вместо поиска дипломатического урегулирования, на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе.
Политик также охарактеризовал саммит как «евросамоубийство на всех уровнях», связав это с энергетическими и экономическими последствиями санкционной политики ЕС.
Он добавил, что, по его мнению, эффективность подобных встреч могла бы быть выше при изменении подхода к санкциям и восстановлении энергетического сотрудничества с Россией.
Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4 мая и собрал лидеров ряда европейских государств для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и регионального сотрудничества.
