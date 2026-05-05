Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Выксе Нижегородской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Огонь ликвидирован на 80 кв. м. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей», — говорится в публикации.
Причины произошедшего выясняют дознаватели МЧС России.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трёх тел после пожара в квартире в Выборге Ленинградской области.
